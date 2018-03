Drie inbraken in Paal

Beringen - Afgelopen weekend zijn in Paal drie inbraken gebeurd. In de Kapelstraat drongen dieven in de nacht van zaterdag op zondag via een raam een appartement op de gelijkvloers binnen. Daar maakten de indringers juwelen en geld buit. Zaterdag in de namiddag was bij de politie al een inbraak in een huis op de De Blauken gemeld. Daar kwamen de inbrekers binnen via een kelderraam. Er zijn juwelen weg. De derde inbraak werd vrijdag op de Fazantenlaan ontdekt. De bewoners missen een televisie en een computer. (mm)