Dilsen-Stokkem / Zonhoven - Een 64-jarige Zonhovenaar is vrijdagavond zijn rijbewijs op de Boslaan in Lanklaar kwijtgespeeld. De man had rond 21 uur aanstalten gemaakt om met zijn auto te vertrekken. De politie greep in en onderwierp de man aan een alcoholtest. Die was positief. (mm)