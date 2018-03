Dilsen-Stokkem - De brandweer is vrijdag rond 20.30 uur voor een brand op de Berkenlaan in Lanklaar opgeroepen. Een mand met brandhout was in de fik gevlogen. De bewoonster had de vlammen al zelf geblust voor de brandweer daar was. Omdat ze wel wat rook had binnengekregen, ging ze voor een controle naar het ziekenhuis. (mm)