Dilsen-Stokkem / Kinrooi - Op de Rijksweg in Dilsen is vrijdag in de late namiddag een auto klemgereden door de politie. Een patrouille was er met een ANPR-camera een controle uit aan het voeren. Toen ze een auto met vervallen keuring wilden controleren, weigerde de bestuurder te stoppen en reed langs de straat verder. Een tweede politieploeg kon de 33-jarige chauffeur uit Kinrooi klemrijden. Er werd een proces-verbaal voor een verkeersinbreuk en weerspannigheid opgesteld. (mm)