Genk - De brandweer is vrijdag rond 18 uur opgeroepen voor een brand op de Maaseikerbaan. In een huis was een houten balk aan het smeulen gegaan. Dat zorgde voor een hevige rookontwikkeling in het pand. Het vuurtje was snel geblust. Maar de woning CO-vrij krijgen was iets moeilijker. Toen het huis was verlucht, werd het opnieuw vrijgegeven. (mm)