Roemeense vrouw uit café geplukt en opgesloten in cel

Maasmechelen - Een 39-jarige Roemeense vrouw is vrijdag in de gevangenis opgesloten. Ze wordt verdacht een aandeel te hebben in het runnen van een cannabisplantage in Maasmechelen. Donderdag viel de recherche van de lokale politie CARMA het pand op de Koning Albertlaan binnen en stootte er op een plantage van ongeveer 1.000 wietplanten. De planten stonden verspreid over de eerste en tweede verdieping van de woning. Om de installatie van stroom te voorzien waren illegale aftakkingen gemaakt. Op het ogenblik van de huiszoeking was er niemand in het huis. Een 39-jarige Roemeense vrouw werd later in een café gearresteerd. Zij werd vrijdag bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die besloot haar aan te houden. Het gerechtelijk labo voerde ter plaatse een sporenonderzoek uit. De Civiele Bescherming ruimde de plantage op. De politie CARMA doet het onderzoek. (mm)