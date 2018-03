Houthalen-Helchteren / Genk - Op een brandweg in de Wetzandstraat en de Donderslagseweg zijn de resten van een cannabisplantage gevonden. In Boxbergheide ging het om een 80-tal zakken met teelaarde en restanten van planten. Even verderop in een bos langs de Donderslagseweg lagen ongeveer 50 zakken. De technische dienst van de gemeente kwam het afval ophalen. De politie CARMA is een onderzoek gestart. (mm)