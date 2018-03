Minderjarige na spectaculaire arrestatie op grens Zutendaal naar gesloten centrum gebracht

Lanaken / Zutendaal - De minderjarige die dinsdag na een zoekactie in de bossen op de grens van Lanaken en Zutendaal in de boeien werd geslagen, is naar een gesloten centrum voor delinquente jongeren gebracht. Van de twee meerderjarigen die bij hetzelfde incident werden gearresteerd, is er eentje in de gevangenis van Lantin opgesloten. De tweede kompaan is vrij onder voorwaarden. Dinsdag even voor 14 uur probeerde het trio op de Maastrichterweg een controle van de politie te ontwijken en sloeg op de vlucht. In de Oud Kantoorstraat kon hun auto na een botsing met een politiecombi tot stilstand worden gedwongen. Er werden enkele waarschuwingsschoten afgevuurd. De twee meerderjarigen konden meteen worden gearresteerd. De minderjarige vluchtte weg in de bossen maar werd even later toch gevat. De drie worden verdacht van diefstallen. (mm)