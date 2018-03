Neerpelt - Donderdagnamiddag is bij de politie een zoveelste diefstal van BMW-onderdelen gemeld. De feiten gebeurden op de Geuskens in Sint-Huibrechts-Lille. Onbekenden hadden daar een raampje aan de passagierskant van een BMW X4 verbrijzeld om de autodeur te openen. De gps, radio, boordcomputer en middenconsole werden uitgebroken een meegenomen. In de auto is er veel schade. (gvb/mm)