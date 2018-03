Genk - Een 36-jarige vrouw uit Heusden-Zolder is woensdagnamiddag bij een diefstal met geweld op Hoevenzavel lichtgewond geraakt. Het slachtoffer was enkele tassen in haar auto aan het zetten toe ze door een onbekende man werd geslagen. De dief vluchtte met de tassen op een fiets weg richting Minderbroederstraat. De vrouw bleef gewond achter. De politie spoorde de dief op. Tevergeefs. De tassen werd even verderop, in de Jef Ulburghsstraat teruggevonden. Er was niets uit verdwenen. (mm)