Ham - De politie spoort de mensen op die in een pand op de Nijverheidsweg in Oostham een wietplantage van ongeveer 1.400 runden. Toen de politie donderdagvoormiddag het gebouw binnenviel, waren alle planten net geoogst. Er was geen spoor meer van de wiettelers en de wiet. In het gebouw werden wel stalen genomen. En de installaties - zoals gloeilampen en transformators- die nog aanwezig waren, werden onbruikbaar gemaakt. De politie Beringen/Ham/Tessenderlo zet het onderzoek voort. (mm)