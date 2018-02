Politie vindt in Houthalen-Oost zak met cannabis in struiken

Houthalen-Helchteren - Dankzij een alerte voorbijganger heeft de politie CARMA vrijdag in de late namiddag een man kunnen arresteren die even daarvoor een zak met cannabis had verstopt. De getuige zag hoe één van de passagiers van een auto rond 17 uur in de Abelenstraat in Houthalen-Oost een plastic zak in de struiken verstopte en verwittigde de politie. De agenten vonden in de struiken de zak met daarin achttien kleine zakjes met cannabis. De auto waarin de verdachten zaten, stond nog in de buurt. De vijf inzittenden werden gefouilleerd. Drie van hen werden in de boeien geslagen en naar het politiekantoor meegenomen. Bij een huiszoeking bij één van de verdachten vond de politie nog enkele drugsattributen. Nadat de drie hun verklaringen waren genoteerd, mochten ze beschikken. Het onderzoek wordt voortgezet. (mm)