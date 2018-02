Maasmechelse drugsdealer in de gevangenis

Maasmechelen - Een 27-jarige Maasmechelaar is maandagvoormiddag door de Tongerse onderzoeksrechter aangehouden. Zijn 30-jarige vriendin werd onder elektronisch toezicht geplaatst. De twee werden zaterdag rond middernacht op een parking aan de Ringlaan gecontroleerd. Het koppel had cannabis, enkele flesjes GHB en een weegschaaltje bij. De twee werden in de boeien geslagen en voor verhoor naar het politiekantoor meegenomen. Bij een huiszoeking in het huis van de man vonden de agenten een dealershoeveelheid cannabis. De twee werden maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De man zit intussen in de gevangenis van Hasselt opgesloten. (mm)