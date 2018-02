Voeren - Zondag rond 6 uur is het First Responder Team van de brandweer van Voeren opgeroepen voor een ongeval in de wijk Hagelstein (Remersdaal-Sint-Martens-Voeren). Een automobiliste had er de controle over het stuur verloren. De auto belandde op de zijkant tegen een paal. De vrouw werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam ter plaatse met een signalisatiewagen en maakte het wegdek schoon. (nm)