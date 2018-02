Hasselt - Afgelopen weekend zijn bij de politie LRH vier inbraken in Hasselt gemeld: op de Pelgrimlaan in Tuilt, de Larestraat in Kuringen, de Genkersteenweg en de Vorststraat in Sint-Lambrechts-Herk. De feiten in Tuilt en Kuringen werden zaterdagavond vastgesteld. De dieven maakten daar onder meer juwelen buit. Op de Genkersteenweg werd vrijdagavond ontdekt dat er handtassen en geld weg waren na een inbraak. Daar hadden de dieven een raam opengebroken. Op eenzelfde wijze raakten inbrekers vrijdag ook binnen in het huis in de Vorststraat. Daar zijn geld en juwelen verdwenen. (mm)