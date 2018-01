Brunch Open Vld Herk-de-Stad

Regio De afdeling van Open Vld in Herk-de-Stad organiseert zondag 4 februari in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad naar jaarlijkse brunch. Die vindt dit jaar voor de 22ste keer pl... Lees verder