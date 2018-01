Zwaan vliegt onder auto op Boslaan in Lanklaar

Dilsen-Stokkem - Een zwaan is maandagvoormiddag op het nippertje aan de dood ontsnapt. De vogel werd rond 9 uur in de grasberm tussen het fietspad en de weg gesignaleerd. Ineens schoot ze de lucht in en vloog rakelings over de burg. Een aankomende bestuurster kon een aanrijding niet meer vermijden. De wagen raakte bij de klap licht beschadigd. De zwaan leek er in eerste instantie erger aan toe. Ze werd door medewerkers van het Natuurhulpcentrum opgehaald. Het 11 kilo zware dier had een hersenschudding. In de vooravond stelde het slachtoffer het al goed en zwom in een buitenvijver. De mensen van het centrum uit Opglabbeek moesten ook nog drie reeën gaan ophalen die waren aangereden. Deze ongevallen gebeurden in Genk, Overpelt en Zonhoven.(mm)