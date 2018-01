Bestuurder vertrekt na positieve alcoholtest met auto

Genk - Bij een controle op de Evence Coppéelaan in Genk is een bestuurder na een positieve alcoholtest doodleuk terug in zijn auto gaan zitten en vertrokken. De man kon even verderop worden tegengehouden. Hij is zijn rijbewijs en auto voor 15 dagen kwijt.

Bij de actie vrijdag tussen 19 en 1 uur ’s nachts werden in totaal 35 voertuigen aan de kant gezet. 42 personen werden gecontroleerd. Een tweede bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren na een positieve drugstest. Er werden pv’s opgesteld voor vervallen keuring, bezit van verboden wapen, alcohol en drugs. Een buitenlander die illegaal in het land verblijft werd bestuurlijk aangehouden.