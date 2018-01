Hasselt - In de wasserij van de gevangenis van Hasselt is er vrijdag in de late namiddag brand ontstaan. Op dat ogenblik was er een persconferentie met minister Geens bezig. Drie brandweerwagens gingen ter plaatse. In de wasserij bleek een wasmand te smeulen. Het brandende goedje werd buiten gezet en de ruimte geventileerd. Er is weinig schade. (mm)