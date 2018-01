Lommel - De politie is een onderzoek gestart naar een reeks vernielingen aan jachthaven de Meerpaal in Lommel-Kolonie. Onbekenden hadden er in de nacht van donderdag op vrijdag de omheining doorgeknipt en dan ingebroken in een aantal boten. De vandalen spoten onder meer brandblussers. Uit minstens een boot werd ook iets gestolen. (gvb/mm)