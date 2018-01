Lommel - Dieven hebben op de Luikersteenweg een BMW 5 deels ontmanteld om de lichtblokken te stelen. De auto kan daardoor niet meer rijden. De feiten werden vrijdag in de voormiddag vastgesteld. Eerder werden in Neerpelt, Lommel-Barrier en in het Nederlandse Maarheeze al lichtblokken van BMW’s gestolen. (mm)