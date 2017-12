Ham - De politie is een onderzoek gestart naar twee inbraken in de nacht van zondag op maandag. De feiten gebeurden in de Heidestraat in Oostham en de Lindestraat in Kwaadmechelen. Telkens werd de achterdeur geforceerd en alle kamers doorzocht. Het wordt niet uitgesloten dat de twee feiten met elkaar in verband staan. Wat er werd gestolen, moet uit een inventaris blijken. (mm)