Genk - Dieven zijn op kerstavond in drie huizen binnengedrongen. De eerste inbraak werd rond middernacht op de Klotbroek in Boxbergheide vastgesteld. Daar verdwenen geld, een sporttas en voetbalschoenen. In het centrum werd in de Nieuwstraat en op het Vlakveldplein in een huis ingebroken. De buit bestaat daar uit juwelen, horloges en geld. (mm)