Houthalen-Helchteren - Bij de brandweer is zaterdag rond 18.15 uur een brand in de Kraanbergstraat in Lillo gemeld. Achter een huis stond een klein tuinhuisje in volle vuur. Toen de brandweer aankwam was het al helemaal opgebrand. Het gebouwtje en de inboedel is helemaal vernield. (mm)