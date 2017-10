Maaseik - De politie heeft zaterdagochtend op de Maastrichtersteenweg een dronken persoon opgepakt en ter ontnuchtering in de politiecel opgesloten. De man was verbaal agressief toen de politie ter plaatse kwam na een oproep over een vechtpartij aan een zaak. De man begon bedreigingen te uiten. Omdat er geen land mee te bezeilen was, werd de man meegenomen. (mm)