Houthalen-Helchteren - Op de Tulpenlaan in Houthalen-Oost is vrijdagavond een BMW volledig uitgebrand. Toen de brandweer rond 22.30 uur arriveerde, stond de auto al in volle vuur. De oorzaak van de brand is onbekend. Een half uurtje nadat de brandweer weg was, moesten ze terug naar de Tulpenstraat omdat uit het wrak veel diesel was gestroomd. (mm)