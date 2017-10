Diepenbeek - Op de parking langs de E313 in Diepenbeek is in een laadruimte van een vrachtwagen ingebroken. De feiten werden rond 6.45 uur ontdekt. Wat er precies werd meegenomen, moet uit een inventaris blijken. De nacht voordien was ook al een ladingdiefstal op een parking langs de autosnelweg in Bilzen vastgesteld. (mm)