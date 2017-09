Genk - Bij de hulpdiensten is zondag even voor 23 uur een oproep van een brand in de wijk Nieuw-Texas binnengekomen. Voor een huis in de Karekietstraat stond een auto in lichterlaaie. De brandweer bluste het vuur. De weg moest worden proper gemaakt. Over hoe de brand ontstond, werd nog niet gecommuniceerd. (mm)