Lommel - De politie heeft zondag een diefstalpoging op een bedrijventerrein in de John Cockerillstraat vastgesteld. Onbekenden hadden de omheiningsdraad doorgeknipt om dan in te breken in een vrachtwagen. Bedoeling was dat ze met het voertuig zouden wegrijden door simpelweg de omheining omver te rijden. Dat lukte niet. De omheining is wel zwaar beschadigd. (mm)