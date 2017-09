Heusden-Zolder - Bij de politie zijn zaterdagavond twee inbraken gemeld: in de Haverveldstraat in Zolder en de Max Vanmelbeekstraat in Heusden. Op het eerste adres werd een raam opengebroken maar lijken de dieven niet binnen te zijn geweest. In Zolder kwamen de inbrekers ook binnen via een raam. Lades en kasten werden geopend. Op het eerste gezicht is er niets verdwenen. (mm)