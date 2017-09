6.400 euro aan boetes geïnd bij controles op zwaar vervoer

Bree / Opglabbeek - De politie CARMA heeft donderdag bij een controle op zwaar vervoer 6.400 euro aan boetes geïnd. De controles gebeurden op de Weg naar Zwartberg in Opglabbeek en de Hamonterweg in Bree. Zeven bestuurders bleken niet in orde te zijn. De overtredingen die werden vastgesteld: te zwaar geladen, negeren van het inhaalverbod, het niet kunnen voorleggen van een geldige vrachtbrief, het ontbreken van een geldig keuringsbewijs, een ladingzekering die niet in orde is en het niet respecteren van de rij- en rusttijden (2). De actie verliep in samenwerking met de sociale, arbeids- en wegeninspectie. (mm)