Politie verhoogt toezicht in Molenbeersel na reeks inbraken in achterbouwen

Kinrooi - De politie Carma gaat het toezicht in de regio rond Molenbeersel verhogen. Dit nadat woensdag in de loop van de dag en dinsdagavond opnieuw inbraken in achterbouwen en stallen werden vastgesteld. De dagen ervoor gebeurden al gelijkaardige feiten. In de Sevensstraat werd op drie locaties ingebroken. Hier zijn in het totaal drie elektrische fietsen, een handtas en werkmaterialen gestolen. In de Horkerstraat sloegen de dieven op vier plekken toe. De buit bestaat daar uit twee fietsen, een boormachine, een tv, spelconsoles, zonnebrillen, een regenjas en wat kleingeld. Politie CARMA onderzoekt de feiten. (mm)