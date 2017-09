Lommel - Dinsdag even voor 19 uur is in de wasserette van het vakantiepark De Vossemeren een hoopje linnengoed in brand gevlogen. De personeelsleden hadden het hoopje brandend stof al naar buiten gedragen toen de brandweer aankwam. Het smeulend goed kreeg nog een nablusbeurt. Hoe het vuur ontstond, is onduidelijk. In de wasserette is er een beetje rook- en geurschade. (mm)