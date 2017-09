Dilsen-Stokkem - Een 63-jarige man uit de gemeente is zondag rond middernacht ter ontnuchtering in de politiecel opgesloten. De man reed in het midden van de Europalaan toen een politiepatrouille hem opmerkte. De agenten vroegen de man op het fietspad te rijden. Daarop begon de fietser naar de agenten te roepen en te tieren. Hij weigerde ook te zeggen wie hij was. Na een positieve ademtest werd hij meegenomen naar het politiekantoor. (mm)