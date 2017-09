Trucker test positief op speed

Bilzen / Riemst - Een trucker is maandag bij een actie ‘zwaar vervoer’ tegen de lamp gelopen. De chauffeur van een trekken met oplegger van ruim vier ton testte positief op amfetamines. Ook een automobilist werd aan de kant gehaald voor een speekseltest. Hij had recent nog cannabis gebruikt en moest zijn rijbewijs ook voor 15 dagen afgeven. Een trucker had zich niet aan de rij- en rusttijden gehouden en moet 1.694 euro betalen. Een niet verzekerd voertuig werd getakeld. Vijf truckers moeten 174 euro betalen omdat ze het verkeersbord ‘verboden voor voertuigen zwaarder dan 3.5 ton’ hadden genegeerd. Nog eens 4 chauffeurs kregen een boete van 116 euro omdat ze de veiligheidsgordel niet droegen. De controles gebeurden op de Zutendaalweg in Munsterbilzen en aan het af- en oprittencomplex aan de E313 in Riemst. (mm)