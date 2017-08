Twee motorrijder levensgevaarlijk gewond na val

Lommel - In de late namiddag gebeurden in Lommel twee zware verkeersongevallen, telkens kwam een motorrijder ten val. Het eerste ongeval deed zich voor op Kristalpark 3, de bestuurder van de moto werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Genk gebracht. Het tweede ongeval werd even voor 18 uur in de Ankerstraat op de Blauwe Kei vastgesteld. De bestuurster van deze moto kwam ten val en werd ook zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Voor het laatste ongeval komt een verkeersdeskundige ter plaatse. (mm)