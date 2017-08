Diepenbeek - In de Narcisstraat is zaterdag rond 15.15 uur een haag in brand gevlogen. Toen de brandweer van Genk aankwam, stond zo’n 2 meter lange coniferenrij in lichterlaaie. De bewoners waren het vuur aan het bestrijden met tuinslangen. De brandweer had de vlammen snel gedoofd. Het vuur is vermoedelijk door een barbecue ontstaan. (mm)