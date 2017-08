Heusden-Zolder - Zaterdag rond 0.30 uur is bij de politie een melding van een inbraakpoging in een school in de Gasthuisstraat in Heusden binnengekomen. Getuigen zagen twee daders rond de school lopen. Toen die in de gaten kregen dat ze werden geobserveerd, vluchtten ze weg in de bosjes. Er is enkel wat braakschade aan de schoolgebouwen. (mm)