Drie winkeldieveggen in de cel

Hasselt - Speurders van de politie Limburg Regio Hoofdstad hebben dinsdag drie dieveggen betrapt in de Hasseltse binnenstad. De zaak ging aan het rollen na de arrestatie van een vrouw die in aanmerking kwam voor diefstallen in meerdere kledingwinkels. De twee vrouwen die de verdachte vergezelden, werden ook opgepakt. Alle drie hadden ze gestolen goederen op zak. En bij het doorzoeken van de auto en het huis van de hoofdverdachte werden nog grote hoeveelheden gestolen spullen gevonden en in beslag genomen. Het trio werd bij de Hasseltse onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet de drie aanhouden en overbrengen naar de gevangenis. (mm)