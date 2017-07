Heusden-Zolder - Bij snelheidscontroles op drie locaties in de gemeente, reed een op tien (15 van de 150 gecontroleerden) te snel. De controles gebeurden in de Galgenbergstraat in de wijk Lindeman, de Padbroekweg in Eversel en de Pater Amedeuslaan in Heusden. In de laatste straat hield iedereen zich aan de snelheidslimiet. (mm)