Hamont-Achel - Zondag rond 1 uur is een inbraakmelding vanop de Oude Waterstorenstraat in Hamont binnengekomen. Dieven waren daar in een firma binnengeraakt. Meer informatie werd niet vrijgegeven. Nog in Hamont werd op de Hees in een tuinhuis ingebroken. Die feiten werden zondagvoormiddag ontdekt. (mm)