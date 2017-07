Twintiger uit Nieuwerkerken zwaargewond na klap tegen boom

Diepenbeek / Nieuwerkerken - Een 23-jarige man uit Nieuwerkerken is donderdagochtend met zijn auto tegen twee bomen terechtgekomen. Het ongeval gebeurde rond 1 uur op de Agoralaan. In de auto zaten nog twee passagiers. De bestuurder zat in het wrak gekneld en werd door de brandweer bevrijd. Een mug-arts diende de eerste zorgen toe. Later werd Olivier P. naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde toen in levensgevaar. In de loop van de dag verbeterde zijn toestand. De twee inzittenden raakten lichtgewond en werden ook voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. (mm)