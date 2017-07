Bilzen - De politie heeft donderdag in de bufferzone in Munsterbilzen drie vrachtwagens aan de kant gehaald. De aanwezigheid van een trekker/oplegger en van een betonmixer in de no go-zone voor vrachtwagens was gerechtvaardigd. De chauffeur van een betonmixer die vanuit Hoeselt naar een werf in Bilzen reed, kreeg wel een onmiddellijke inning. De uitleg dat hij thuis een fles water wilde gaan halen en daarom door de bufferzone reed, werd niet geaccepteerd. (mm)