Dertiger test voor derde keer in jaar positief op drugs

Bilzen - Een 39-jarige man is zondagavond bij een controle in het centrum van Bilzen uit het verkeer gehaald. De auto werd gecontroleerd omdat de keuring meer dan een jaar verlopen was en de bestuurder in 2017 al twee pv’s daarvoor had gehad. Eerder ontving hij ook al twee waarschuwingen. Uit een drugstest bleek dat de dertiger onder invloed van marihuana was. De man gaf ook toe dat hij marihuana had gerookt. Zijn rijbewijs werd onmiddellijke ingetrokken voor 15 dagen. Het was dit jaar de derde keer dat de bestuurder tegen de lamp liep voor sturen onder invloed van drugs. Hij zal bij de politierechter opnieuw zijn verhaal mogen doen. (mm)