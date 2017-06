Maasmechelen - Drie mannen zullen binnenkort voor de rechter voor winkeldiefstallen in Maasmechelen moeten verschijnen. Het trio (23, 30 en 37 jaar oud) werd woensdag even voor sluitingstijd in een winkelcentrum betrapt. Twee verdachten werden rond 17.45 uur door de bewaking staande gehouden. Een derde verdachte werd later door de politie in de auto gearresteerd. De mannen hadden kleding gestolen. Hun buit werd meteen aan de winkeliers teruggegeven. Ze zullen via snelrecht worden berecht. (mm)