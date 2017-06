Heusden-Zolder - Zondagochtend is de brandweer opnieuw opgeroepen voor een brand op de Oudstrijderslaan in Heusden. Vrijdag had het op het zelfde adres ook al eens gebrand bij werken op het dak. Nu was de oorzaak een kortsluiting in een kabel die door de vorige brand was komen bloot te liggen. Het brandje was snel geblust. (mm)