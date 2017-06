55-jarige na twee inbraakpoging in Termien gearresteerd

Genk - De politie CARMA heeft donderdagnamiddag een 55-jarige inbreker in de boeien geslagen. Buurtbewoners signaleerden bij de politie dat in de Hondeskuilstraat in Kolderbos een man een deur van een huis probeerde open te breken. Omdat het alarm aansloeg, vluchtte de verdachte weg. Diezelfde man werd even later in een tuin in de Melbergstraat in Termien gezien. Daar kon de politie hem arresteren. De verdachte werd voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor. Na zijn verklaringen, mocht hij naar huis. Het parket Limburg zal hem binnenkort, met toepassing van het snelrecht, voor de rechtbank brengen. (mm)