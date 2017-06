Lommel - De brandweer van Lommel is donderdag rond 22.45 uur opgeroepen voor een brandje op het Hertog Janplein. De turf in een bloembak was er aan het smeulen gegaan. Vermoedelijk was er een niet volledig gedoofde sigaret in gegooid. De politie had er al water op gegoten, maar de hinderlijke brandgeur verdween niet. Daarom spoelde de brandweer de bloembak met veel water. (mm)