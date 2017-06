Tessenderlo - In een zijstraat van de Sparrenweg heeft de politie donderdagnamiddag een rookpluim gezien. Toen ze gingen kijken, bleek een Mercedes met buitenlandse nummerplaat in lichterlaaie te staan. De brandweer bluste de vlammen. De brand was duidelijk aangestoken. Omdat het voertuig volledig is vernield, is op dit moment niet duidelijk van waar de auto afkomstig is en wie de eigenaar is. (mm)