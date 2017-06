Truienaar in de cel voor dealen van heroïne

Sint-Truiden / Borgloon - Een 32-jarige Truienaar zit sinds woensdag in de gevangenis. De man wordt verdacht van handel in verdovende middelen. De recherche van de lokale politie kanton Borg-loon kwam de man op het spoor toen hij nog in Hoepertingen, een deelgemeente van Borgloon woonde en startte een onderzoek naar de drugshandel. Toen de verdacht woensdag werd gecontroleerd vonden de speurders in de auto een kleine dosis heroïne. Ook bij de daaropvolgende huiszoeking, die werd uitgevoerd met bijstand van een drugshond van de federale politie, werd drugs gevonden. De verdachte werd woensdag bij de Hasseltse onderzoeksrechter voorgeleid, die hem liet opsluiten in de gevangenis. (mm)